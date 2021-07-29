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20:57, 29 июля 2021 года К лету орловский бизнес набрал 28,6 млрд рублей кредитов 11,6 млрд рублей заняли представители малого и среднего предпринимательства.



В Центробанке подвели итоги кредитования орловских корпоративных клиентов в первые пять месяцев текущего года. Все вместе они заняли 28,6 млрд рублей. При этом на 10% увеличился объем кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Им выдано 11,6 млрд рублей, – сообщили в Банке России.





Артём Ежаков



