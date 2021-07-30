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6:57, 30 июля 2021 года На Орловщине выросла зарплата медиков и учителей Оплата труда финансистов, страховщиков и госуправленцев, наоборот, снизилась.





В Орловской области увеличились средняя и реальная заработные платы. Об этом можно судить, исходя из отчёта региональной службы статистики. Так, в мае 2021 года средняя оплата труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях составила 34 670 рублей – на 8,8% больше, чем год назад. В сравнении с апрелем текущего года – на 2,9%.



Что касается реальной зарплаты, рассчитанной с учётом индекса потребительских цен, то за год она выросла на 2,1%.



В мае традиционно больше всех в регионе получали финансисты и страховщики – в среднем 48 730 рублей (на 7 033 меньше, чем в апреле). На второе место переместились сотрудники сферы транспортировки и хранения – им платят 44 176 рублей. Госуправленцы сместились на третье место с зарплатой в 41 443 рубля (-4 971 рубль).



Медики и соцработники в апреле зарабатывали 32 016 рублей (+2 609 рублей), а педагоги – 31 391 рубль (+3 510 рублей).



С апрельским отчётом можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



