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8:19, 30 июля 2021 года Юные орловцы привезли пять медалей с петербургского шашечного турнира Одна из них – золотая.





В Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир по шашкам «Белые ночи». Молодым орловцам удалось завоевать пять медалей разной пробы.



В классической программе нашим игрокам удались следующие результаты:



• Бронза, Никита Волков, возрастная группа до 20 лет;

• Серебро, Мария Делес, возрастная группа до 11 лет;

• Серебро, Егор Соловьев, возрастная группа до 9 лет.

Итоги молниеносной программы:

• Серебро, Илья Анненков, возрастная группа до 20 лет;

• Золото, Виктория Кудинова, возрастная группа до 9 лет;



Никита Волков возглавил возрастную группу до 20 лет, но замкнув итоговую пятёрку сильнейших в мужском зачёте, был награждён в более престижной номинации, – сообщает сообщество «Шашки в Орле».



Фото сообщества в «ВКонтакте» «Шашки в Орле»





Артём Ежаков



