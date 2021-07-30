Юные орловцы привезли пять медалей с петербургского шашечного турнира

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8:19, 30 июля 2021 года
Юные орловцы привезли пять медалей с петербургского шашечного турнираОдна из них – золотая.
В Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир по шашкам «Белые ночи». Молодым орловцам удалось завоевать пять медалей разной пробы.
В классической программе нашим игрокам удались следующие результаты:
• Бронза, Никита Волков, возрастная группа до 20 лет;
• Серебро, Мария Делес, возрастная группа до 11 лет;
• Серебро, Егор Соловьев, возрастная группа до 9 лет.
Итоги молниеносной программы:
• Серебро, Илья Анненков, возрастная группа до 20 лет;
• Золото, Виктория Кудинова, возрастная группа до 9 лет;
Никита Волков возглавил возрастную группу до 20 лет, но замкнув итоговую пятёрку сильнейших в мужском зачёте, был награждён в более престижной номинации, – сообщает сообщество «Шашки в Орле».
Фото сообщества в «ВКонтакте» «Шашки в Орле»
Артём Ежаков