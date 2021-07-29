Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Режим ограничений продлён до сентября. Но не для всех. В списке «зелёных» уже больше 40 предприятий.





- Плюс две недели - к времени закупок. Плюс 10 тысяч - к семейному бюджету. Родители школьников начнут получать выплаты уже с будущего понедельника.





- Сегодня врачам районных больниц вручили ключи от новых медицинских внедорожников.





- Затянувшееся ожидание новоселья. В едином реестре проблемных долгостроев в регионе - 11 домов.





- Клубный формат. Теперь инженерам есть где обсудить новые идеи.





- Романс Полине Виардо. Сегодня в музее Тургенева прошла музыкальная встреча.