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21:33, 29 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Режим ограничений продлён до сентября. Но не для всех. В списке «зелёных» уже больше 40 предприятий.
- Плюс две недели - к времени закупок. Плюс 10 тысяч - к семейному бюджету. Родители школьников начнут получать выплаты уже с будущего понедельника.
- Сегодня врачам районных больниц вручили ключи от новых медицинских внедорожников.
- Затянувшееся ожидание новоселья. В едином реестре проблемных долгостроев в регионе - 11 домов.
- Клубный формат. Теперь инженерам есть где обсудить новые идеи.
- Романс Полине Виардо. Сегодня в музее Тургенева прошла музыкальная встреча.
Вести-Орёл