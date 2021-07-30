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10:14, 30 июля 2021 года За сутки на Орловщине в ДТП пострадали двое несовершеннолетних Инциденты произошли в Орле и Мценске.





29 и 30 июля на Орловщине произошло два ДТП с несовершеннолетними пострадавшими, – сообщили в областном УГИБДД.



В 13:30 на ул. Фомина в Орле 47-летняя автолюбительница на «Kia Rio», перестраиваясь налево, столкнулась с попутным мотоциклом Kayo. От удара 17-летний байкер врезался в припаркованный Nissan Almera. В аварии юноша получил незначительные травмы – медики оказали ему помощь и отпустили. К слову, он не имел прав на управление мотоциклом.



Уже сегодня, в начале шестого часа утра, на ул. Тургенева в Мценске 18-летний нетрезвый юноша, к тому же без водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в опору рекламного билборда. 16-летняя пассажирка иномарки получила травмы.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



