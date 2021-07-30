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11:23, 30 июля 2021 года «Тургеневский дуб» рискует проиграть конкурс «Российское дерево года» Брянский «Ясень-великан» стремительно сокращает гандикап.





За два дня до конца голосования за звание «Российского дерева года» брянский «Ясень-великан» сократил отставание от «тургеневского дуба» до 521 голоса, отыграв у символа «Спасского-Лутовиново» более 400 очков. Проголосовать за дерево, посаженное писателем-орловцем, можно до 1 августа на сайте rosdrevo (№10 в списке).



Если дуб выиграет, то станет конкурсантом «Европейского дерева года – 2022» и получит сертификат на проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами экспертного центра «Здоровый лес».





Артём Ежаков



