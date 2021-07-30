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12:57, 30 июля 2021 года 31 июля в Орле доставят неудобства автомобилистам и пассажирам Из-за велотурнира в центре города будет перекрыто движение машин и запрещена парковка, а также изменено движение троллейбусов.





31 июля в Орле пройдет велотурнир «Город первого салюта». Из-за соревнований дорожная схема в центре города претерпит временные изменения. В частности, будет введен временный запрет движения транспорта по следующим адресам:



• С 17:00 до 20:00. Ул. Ленина – от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетраская гора; ул. Пролетарская гора;



• С 17:30 до 20:00. Ул. Салтыкова-Щедрина – от ул. Полесская до ул. Гуртьева, ул. Пионерская – от ул. Максима Горького до ул. Октябрьская, ул. Максима Горького – от ул. Полесская до ул. Гуртьева.



С 00:00 до 20:00 будет запрещена стоянка машин в следующих местах: ул. Максима Горького – от ул. Полесская до ул. Гуртьева, ул. Пионерская – от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Салтыкова-Щедрина – от ул. Пионерская до ул. Полесская, ул. Ленина – от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, ул. Пролетарская гора – на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.



Пассажиров троллейбусов также затронут ограничения. Они продлятся с 17:30 до 20:00. Троллейбус №1 поедет по маршруту: ул. Московская – «завод Текмаш» – Московское шоссе – ул. Металлургов – ул. Раздольная «Санаторий Лесной». Троллейбус №6 будет курсировать следующим образом: автовокзал – 1-я Посадская – ул. Полесская (обратно по ул. Тургенева) – ул. Лескова – Наугорское шоссе – Госуниверситет. Маршрут троллейбуса №8: ул. Московская – «завод Текмаш» – ул. Паровозная – пер. Южный – ул. Тульская – Московское шоссе – ул. Московская – «завод Текмаш».





Артём Ежаков



