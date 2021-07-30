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12:00, 30 июля 2021 года Губернатор – в «Открытом доступе» Андрей Клычков расскажет, что запланировано на День города. Смотрите очередной выпуск проекта ГТРК «Орёл» на телеканале «Россия 24».





Орёл - на пороге важной даты. 5 августа город отметит 455 лет с момента создания и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как областной центр готовится к празднику? В каком формате коронавирусные ограничения позволят отметить его? И что станет сюрпризом этого дня? Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Предшествовать всему этому будет целый ряд событий, начиная с утреннего фестиваля воздушных шаров, которые пролетят над городом, надеюсь, погода нам позволит это сделать, и приземлятся в 909 квартале на территории бывшего аэродрома».



Передача 30 июля в 17:30 и 21:00 на телеканале «Россия 24». Об этом и многом другом – в беседе с губернатором Орловской области.Передача «Открытый доступ» выходит в эфир





Орловское Информбюро



