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12:10, 30 июля 2021 года У орловчанки украли тысячи долларов и евро Правоохранители подозревают родственницу потерпевшей.





В Орле полицейские расследуют кражу 18 700 евро и 11 тысяч долларов США из квартиры в Северном районе города, – сообщили в УМВД. В преступлении подозревают 40-летнюю родственницу потерпевшей. По версии следствия, женщина воспользовалась двухнедельным отсутствием хозяйки квартиры, повредила дверной замок и забрала деньги, о наличии которых знала заранее.



Полицейским фигурантка призналась, что валюту обменяла на рубли, и большую часть суммы успела потратить. Остаток средств нашли и изъяли правоохранители.



На время расследования женщина отпущена под подписку о невыезде. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



