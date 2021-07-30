У орловчанки украли тысячи долларов и евро

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12:10, 30 июля 2021 года
У орловчанки украли тысячи долларов и евроПравоохранители подозревают родственницу потерпевшей.
В Орле полицейские расследуют кражу 18 700 евро и 11 тысяч долларов США из квартиры в Северном районе города, – сообщили в УМВД. В преступлении подозревают 40-летнюю родственницу потерпевшей. По версии следствия, женщина воспользовалась двухнедельным отсутствием хозяйки квартиры, повредила дверной замок и забрала деньги, о наличии которых знала заранее.
Полицейским фигурантка призналась, что валюту обменяла на рубли, и большую часть суммы успела потратить. Остаток средств нашли и изъяли правоохранители.
На время расследования женщина отпущена под подписку о невыезде. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.
Артём Ежаков