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12:30, 30 июля 2021 года Четверо орловцев вчера скончались от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 091).



Накануне выписано 70 орловцев (всего – 37 831). От последствий болезни скончалось 838 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 564 (всего – 6 242 066), число выздоровевших – 20 485 (всего – 5 588 848). Общее число летальных исходов – 157 771 (+794 случая за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



