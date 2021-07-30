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13:14, 30 июля 2021 года Орловский студент вышел в финал Олимпиады Учащийся орловского «Училища олимпийского резерва» Михаил Акименко поборется за золото 1 августа.





Студент орловского «Училища олимпийского резерва» Михаил Акименко вышел в финал Олимпиады в Токио. В полуфинале кабардинец преодолел планку в 2,28 м. Спортсмен поборется за золото 1 августа. Начало соревнований в 13:00. Также в финал пробился другой российский спорсмен - Илья Иванюк.





Артём Ежаков



