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14:19, 30 июля 2021 года
Программа передач телеканала «Россия 24» ГТРК «Орел» с 2 августа 2021г.Понедельник, 2 августа
15:00 «Вести. Орел. События недели» 12+
15:30 Россия 24
17:30 «Вести - Орел»
17:45 «Вести. Дежурная часть»16+
18:00 Россия 24.
21:00 «Вести - Орел»
21:15 «Вести. Интервью» 12+
21:30 Россия 24
Вторник , 3 августа
17:30 «Вести - Орел»
17:45 «Парк культуры» 12+
18:00 Россия 24.
21:00 «Вести - Орел»
21:15 «Солдаты России» 12+
21:30 Россия 24
Среда, 4 августа
17:30 « Девичья пушка» премьера док.фильма.12+
18:00 Россия 24.
21:00 «Девичья пушка» премьера док. фильма
21:30 Россия 24
Четверг, 5 августа
17:30 «Вести - Орел»
17:15 «Солдаты России» 12+
18:00 Россия 24.
21:00 Интервью с Г.А. Зюгановым.
21:30 Россия 24
Пятница, 6 августа
17:30 «Вести - Орел»
17:45 «Спорт.Alive»12+
18:00 Россия 24.
21:00 «Вести - Орел»
21: 15 «Вести. Дежурная часть»12+
21:30 Россия 24
Вести-Орёл