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14:19, 30 июля 2021 года Программа передач телеканала «Россия 24» ГТРК «Орел» с 2 августа 2021г. Понедельник, 2 августа



15:00 «Вести. Орел. События недели» 12+

15:30 Россия 24



17:30 «Вести - Орел»

17:45 «Вести. Дежурная часть»16+

18:00 Россия 24.



21:00 «Вести - Орел»

21:15 «Вести. Интервью» 12+

21:30 Россия 24



Вторник , 3 августа



17:30 «Вести - Орел»

17:45 «Парк культуры» 12+

18:00 Россия 24.



21:00 «Вести - Орел»

21:15 «Солдаты России» 12+

21:30 Россия 24



Среда, 4 августа



17:30 « Девичья пушка» премьера док.фильма.12+

18:00 Россия 24.



21:00 «Девичья пушка» премьера док. фильма

21:30 Россия 24



Четверг, 5 августа



17:30 «Вести - Орел»

17:15 «Солдаты России» 12+

18:00 Россия 24.



21:00 Интервью с Г.А. Зюгановым.

21:30 Россия 24



Пятница, 6 августа



17:30 «Вести - Орел»

17:45 «Спорт.Alive»12+

18:00 Россия 24.



21:00 «Вести - Орел»

21: 15 «Вести. Дежурная часть»12+

21:30 Россия 24





Вести-Орёл



