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14:22, 30 июля 2021 года В Орле откроется выставка работ Александра Тягны-Рядно «HOMOSCRIPTUS» Экспозицию можно увидеть в Орловском литературном музее И.С. Тургенева.





31 июля в Орловском литературном музее И.С. Тургенева откроется выставка работ Александра Тягны-Рядно «HOMOSCRIPTUS» (с лат. «Человек пишущий»). Это серия фотопортретов писателей и поэтов.



Журналист и фотограф Александр Тягны-Рядно, в силу погруженности в мир литературы, который знает не только как читатель, использовал счастливую возможность выразить в фотографии характер многих известных литераторов, с которыми свела его судьба, - Виктор Ерофеев, Эдуард Лимонов, Фридрих Дюрренматт, Генрих Сапгир и многие другие.



Кстати, своими знаниями фотограф поделится со всеми желающими на мастер-классе, который пройдёт 1 августа в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».





Эва Стасюлевич



