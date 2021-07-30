Главная » Новости



14:30, 30 июля 2021 года В Орловской области прошли соревнования пожарных по скоростному подъёму в многоэтажном доме В полной экипировке на 17-й этаж должны были подняться семь пожарных команд.





В Орле прошли соревнования пожарных по скоростному подъёму в многоэтажном доме. В турнире приняли участие семь команд – из Орла, Ливен, Мценска.



Перед марш броском у каждой команды проводится проверка личной экипировки. Это дыхательные аппараты с газовыми баллонами, пожарный рукав и минимальный набор инструментов. При себе команда должна иметь средства связи и освещения, веревку, топор и лом. В месте предполагаемого пожара и задымления, возможно, придётся вскрывать двери. Действия звена должны быть отработаны до автоматизма.



Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Орловской области: «Главная задача - спасти людей. При пожарах в многоэтажках создается плотное задымление в верхних этажах, и зайти туда без средств защиты нереально».

Если пожар случается в многоэтажном доме, электричество отключают, лифты блокируют, и единственный путь - по лестничному пролету. Пожарные работают в амуниции, вес которой 30 килограммов. Подняться на нужный этаж необходимо быстро, так как важна каждая минута.



На прошедших соревнованиях лучшее время показала команда пожарной части №3 (Железнодорожный район). Команда пожарной части №1 (Советский район) отстала всего на шесть секунд. На третьей позиции - пожарные Заводского района.



Константин Аверкин, начальник караула ПСЧ №1 по охране Советского района г. Орла: «Последние пять этажей, когда бежишь, очень тяжело становится, но там себя пересиливаешь и понимаешь что надо до конца».

А во время пожара добавится ещё тепловое излучение и отсутствие видимости из-за задымления. Возможно, понадобятся силы и для эвакуации людей.



В Орле пожарные расчеты на вызов в высотки выезжают почти каждый день, и лишь 4% вызовов бывают ложными.





Татьяна Тимохина



