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14:31, 30 июля 2021 года Большинство сотрудников ВГТРК по всей стране привились от COVID-19 Об этом рассказал заместитель генерального директора-руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.





Более 60% сотрудников ВГТРК по всей стране прошли вакцинацию против Covid-19 и процесс не останавливается. Об этом рассказал заместитель генерального директора-руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов на обучающем «Инфоруме» в Казани.



По словам Сабитова, в период пандемии штат телерадиокомпании перешёл на особый режим работы. Некоторые сотрудники ушли на удалёнку. Часть из них вернулась на рабочие места, часть — все ещё работает из дома. Журналисты используют современные технологии, что позволяет вести прямые эфиры и готовить информационные материалы, не выходя из дома.



Сегодня в Казани проходит первый в этом году обучающий «Инфорум». В рамках «Инфофорума» обсуждается поиск рациональных путей достижения высокого уровня национальной безопасности в информационной сфере.



Среди спикеров форума — заместитель генерального директора-руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.





Орловское Информбюро



