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14:36, 30 июля 2021 года

В Орле на следующей неделе организуют мобильную вакцинацию от COVID-19

Со 2 по 8 августа передвижные фельдшерско-акушерские пункты традиционно расположатся возле магазинов, ТЦ и социальных объектов.


В Орле со 2 по 8 августа продолжат работу мобильные прививочные пункты, – сообщили в мэрии. По будням прививку можно будет сделать с 12:00 до 19:00. Адреса представлены ниже:

• 2 августа, ул. Автовокзальная, д. 1; ул. Металлургов, д. 17к1 (ТЦ «Европа»);
• 3 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»);
• 4 августа, Карачевское шоссе, д. 74 (ТЦ «Линия»); ул. Кузнецова, д. 6а (м-н «Каравай»);
• 5 августа, Наугорское шоссе, д. 76 (ТЦ «Европа»); ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);
• 6 августа, ул. Октябрьская, д. 122 (м-н «Перекрёсток»); ул. Привокзальная, д. 8 (ДК Железнодорожников).

В выходные дни медики примут пациентов с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

• 7 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»);
• 8 августа, Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа») ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»).

Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач.


Артём Ежаков
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