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15:18, 30 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:20 на телеканале «Россия».





- 120 тысяч орловцев привились от коронавируса. В Орле работают два мобильных прививочных пункта рядом с крупными торговыми центрами на Московском шоссе и улице Тургенева.



- 10 тысяч рублей - на сборы в школу. Выплаты начнут поступать уже с будущего понедельника.



- В полной амуниции бегом на 17-й этаж - мы наблюдали за состязаниями пожарных.



- Орловский аэродром – место притяжения парашютистов из соседних областей.



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