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15:35, 30 июля 2021 года В Орле ребенок-инвалид два года терпел перебои с выдачей лекарства Родители были вынуждены сами покупать препарат.





Суд в Орле обязал областной департамент здравоохранения компенсировать траты родителей на бесплатное лекарство для их ребенка-инвалида и обеспечить бесперебойную поставку препарата, – сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство по Северному району выяснило, что с 2019 по 2020 год чиновники предоставляли лекарство несвоевременно и не в полном объеме.





Артём Ежаков



