пятница 30.07.2021 19:59:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:52, 30 июля 2021 года

В Орле отменили УДО виновнику аварии с несколькими жертвами

Мужчина не смог добиться условно-досрочного освобождения из-за недостаточно активного возмещения ущерба.


Орловский областной суд отменил постановление Мценской инстанции об условно-досрочном освобождении виновника аварии с несколькими жертвами, – сообщили в прокуратуре. В 2018 году мужчину по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) отправили в КП-7 на шесть лет.

В иске осужденный ходатайствовал об УДО – от основного срока оставалось 2 года 11 месяцев и 15 дней. Первое слушание он выиграл, но прокуратура успешно обжаловала решение.

Причиной отмены первичного вердикта стало недостаточно активное возмещения ущерба – мужчина имел на счету достаточно денег, но тратил на себя больше, чем перечислял потерпевшим, хотя с ним неоднократно беседовали на эту тему.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.