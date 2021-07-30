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15:52, 30 июля 2021 года В Орле отменили УДО виновнику аварии с несколькими жертвами Мужчина не смог добиться условно-досрочного освобождения из-за недостаточно активного возмещения ущерба.





Орловский областной суд отменил постановление Мценской инстанции об условно-досрочном освобождении виновника аварии с несколькими жертвами, – сообщили в прокуратуре. В 2018 году мужчину по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) отправили в КП-7 на шесть лет.



В иске осужденный ходатайствовал об УДО – от основного срока оставалось 2 года 11 месяцев и 15 дней. Первое слушание он выиграл, но прокуратура успешно обжаловала решение.



Причиной отмены первичного вердикта стало недостаточно активное возмещения ущерба – мужчина имел на счету достаточно денег, но тратил на себя больше, чем перечислял потерпевшим, хотя с ним неоднократно беседовали на эту тему.





Артём Ежаков



