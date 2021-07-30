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17:00, 30 июля 2021 года

Губернатор – в «Открытом доступе»

Андрей Клычков расскажет, как пандемия коронавируса повлияла на регион. Смотрите очередной выпуск проекта ГТРК «Орёл» на телеканале «Россия 24».


Как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на регион? 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На апрель 2020 года количество безработных на бирже было чуть менее трех тысяч человек. В августе эта цифра была уже 13,5 тысяч».
 
Но смогли ли в регионе преодолеть эту негативную тенденцию? Ответы на этот и другие вопросы - в беседе с губернатором Орловской области. 

Передача «Открытый доступ» выходит в эфир сегодня в 17:30 и 21:00 на телеканале «Россия 24».



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