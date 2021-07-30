Главная » Новости



17:33, 30 июля 2021 года В понедельник в Орле состоится окончательная приёмка Детского парка Позади второй этап работ.





Второго августа в Орле пройдёт процедура приёмки выполненных работ второго этапа реконструкции Детского парка, – сообщает мэрия. За этого время здесь успели установить 23 световые опоры, поставить 28 светильников, создать зону воркаута, отремонтировать новое здание для зоовыставки, общественный туалет.



Также в парке уложено 800 кв. м плитки, установлены лестницы и длинный пандус с прорезиненным покрытием. Отдельного упоминания заслуживает озеленение – за все время работ в Детском парке было уложено 30 тыс. кв. м газона.





Артём Ежаков



