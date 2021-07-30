50 рублей могут обернуться для орловца семью годами тюрьмы

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17:36, 30 июля 2021 года
50 рублей могут обернуться для орловца семью годами тюрьмы31-летний мужчина ответит в суде за ограбление 12-летнего ребенка.
В Орле передали в Заводской районный суд дело о грабеже в отношении несовершеннолетнего, – сообщают в СУ СК и прокуратуре. По версии следствия, 7 июля пьяный мужчина заметил возле д. 253 по ул. Комсомольской двух сидящих на лавке подростков, один из которых держал в руке 50 рублей. Он сжал руку 12-летнему подростку, угрожая сломать конечность, если тот не отдаст деньги. Получив купюру, подсудимый ретировался, чтобы потратить отобранное.
Предварительное следствие заняло у правоохранителей 20 дней.
Фото пресс-службы СУ СК по Орловской области
Артём Ежаков