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17:43, 30 июля 2021 года В Орле наградили лучших сотрудников Орловско-Курского региона МЖД В преддверии Дня железнодорожника прошло торжественное мероприятие.





Учитывая эпидемиологическую обстановку, свой профессиональный праздник железнодорожники отметили на свежем воздухе. Торжественное собрание пошло в знаковом месте - у мемориала железнодорожников, павшим в годы Великой Отечественной войны. В адрес тех, кто обеспечивает бесперебойную работу важнейшей транспортной артерии региона, прозвучало немало добрых слов, поздравлений и пожеланий.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Буквально еженедельно пользуясь вашими услугами, радуюсь качеству, комфорту, безопасности и той работой, которую вы осуществляете. Желаю всем безопасности, здоровья вам и вашим семьям и нам -работы на благо Орловской области».

Московская железная дорога - крупнейший налогоплательщик и работодатель в нашей области. Только в Орловско-Курском регионе МЖД трудятся более 6 тысяч человек. Лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарности, в том числе и ведомственные награды. Начальник производственного участка Игорь Филин удостоен высшей железнодорожной награды - знака «Почетный железнодорожник».



Профессиональный праздник железнодорожников, как правило, проходит накануне дня освобождения Орла. В Великую Отечественную войну железнодорожники внесли неоценимый вклад в защиту Родины, обеспечивая бесперебойную доставку воинских эшелонов к линии фронта, эвакуируя жителей целых городов. В их честь, почётные гости возложили цветы к мемориалу.



Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «В преддверии этих двух больших праздников хочется поздравить железнодорожников, всех жителей и гостей области и города Орла, пожелать мирного неба, крепкого здоровья и всего самого наилучшего».

Сражаться пришлось и в мирное время - с пандемией. Они одними из первых железнодорожники встали на защиту от ковида, оперативно обеспечив контроль и безопасность как пассажиров, так и своих работников. При этом количество перевозок по железной дороге даже выросло. Орловско-Курский регион является одним из лидеров на столичной магистрали. Слова поздравления своим коллегам в режиме онлайн передал и начальник МЖД Михаил Глазков.



Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги: «Впереди более сложные задачи. В числе важнейших повышение эффективности перевозочного процесса, оптимизация эксплуатационных расходов, реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры. Уверен, что мы выполним их точно и в срок».

1 августа, в День железнодорожника, для всех работников Орловско-Курского региона организован онлайн-концерт. Творческие номера подготовили сами работники - талантов среди них тоже немало.





Татьяна Тимохина



