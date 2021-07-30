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21:20, 30 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловцы продолжают вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с медиками и пациентами передвижного прививочного пункта.



- Орловец осуждён за продажу алкоголя несовершеннолетним. Его уже ловили на подобной сделке.



- В Орле наградили лучших сотрудников Орловско-Курского региона МЖД. В преддверии Дня железнодорожника прошло торжественное мероприятие.



- Под Орлом прошло Первенство Брянской области по парашютному спорту. В соревнованиях участвовали спортсмены из других регионов.



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