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5:41, 31 июля 2021 года В Орле в выходные организована мобильная вакцинация от COVID-19 Передвижные прививочные кабинеты будут работать с 9:00 до 16:00.





В Орле на территории крупных магазинов и ТЦ сегодня и завтра можно сделать прививку от COVID-19. Вакцинация организована в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах. Медики будут работать с 9:00 до 16:00. Адреса представлены ниже:



• 31 июля, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Октябрьская, д. 122 (м-н «Перекресток»);

• 1 августа, ул. Городская, д. 60а (база «Лесоторговая»), Московское шоссе, д. 113 (м-н «Магнит»).



Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач.





Артём Ежаков



