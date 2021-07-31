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7:07, 31 июля 2021 года Свыше 9,5 тыс. орловских педагогов вакцинировались от COVID-19 В регионе продолжается прививочная кампания сотрудников сферы образования в преддверии нового учебного года.





В Орловской области от коронавируса вакцинировано 9 566 педагогических работников. За прошедшую неделю привились 680 сотрудников сферы образования, – такие цифры были озвучены на заседании оперативного штаба.



Также на заседании прозвучали данные об иммунизации работников социальных учреждений. Антитела имеют 98% сотрудников – 2 688 человек получили защиту после вакцинации, у 1 098 работников сохраняется высокий титр.





Артём Ежаков



