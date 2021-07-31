Свыше 9,5 тыс. орловских педагогов вакцинировались от COVID-19

|
|
|Главная » Новости
7:07, 31 июля 2021 года
Свыше 9,5 тыс. орловских педагогов вакцинировались от COVID-19В регионе продолжается прививочная кампания сотрудников сферы образования в преддверии нового учебного года.
В Орловской области от коронавируса вакцинировано 9 566 педагогических работников. За прошедшую неделю привились 680 сотрудников сферы образования, – такие цифры были озвучены на заседании оперативного штаба.
Также на заседании прозвучали данные об иммунизации работников социальных учреждений. Антитела имеют 98% сотрудников – 2 688 человек получили защиту после вакцинации, у 1 098 работников сохраняется высокий титр.
Артём Ежаков