Главная » Новости



9:08, 31 июля 2021 года Орловцы могут сообщить полицейским о нарушениях детской безопасности Это особенно актуально в период летней оздоровительной кампании.





Жители Орловской области могут сообщить в полицию, если столкнулись с нарушениями в обеспечении детской безопасности. Продолжается летняя оздоровительная кампания, и места отдыха несовершеннолетних регулярно инспектируются правоохранителями, но рядовые граждане сами могут находить нарушения (например, брешь в заборе лагеря) и передавать данные силовикам по телефонам 41-38-56 («телефон доверия» регионального УМВД) и 102.



Сюда также можно звонить в случаях беды, случившейся с ребенком, и нарушений его законных прав и интересов, – сообщили в УМВД.





Артём Ежаков



