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9:14, 1 августа 2021 года В Орле злостного неплательщика алиментов приговорили к обязательным работам Наказание возымело эффект.





В Орле по иску судебных приставов к 50 часам общественных работ приговорили жителя Железнодорожного района областной столицы, – сообщили в УФССП. Мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, и по решению суда полностью отбыл наказание. Понимая, что дальше предусмотрена только уголовная ответственность, мужчина устроился на работу. Теперь приставы будут удерживать часть зарплаты орловца в пользу его чада.





Артём Ежаков



