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10:16, 1 августа 2021 года Знаменских чиновников обязали вернуть уличную колонку в селе Ждимир Ранее водозаборный узел пропал с одной из улиц населённого пункта.





Хотынецкая межрайонная прокуратура обязала знаменских чиновников вернуть уличную колонку на ул. 1-ую Заречную в селе Ждимир, – сообщили в ведомстве. На пропажу водозаборного узла и связанные с этим неудобства пожаловалась местная жительница. Из-за отсутствия колонки, люди были вынуждены ходить за водой на соседнюю улицу, а одному из пенсионеров, в силу здоровья, это было просто невозможно. Сейчас водозаборный узел восстановлен, проблема полностью решена.





Артём Ежаков



