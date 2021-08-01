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11:17, 1 августа 2021 года Орловцу грозит до 6 лет тюрьмы за кражу из общежития По версии следствия, 27-летний мужчина забрал из незапертой комнаты ноутбук своей знакомой.





В Ливнах установили подозреваемого в краже ноутбука из комнаты в общежитии, – сообщили в региональном УМВД. По версии следствия, 27-летний фигурант воспользовался отсутствием своей знакомой, из-за ранее сломанного замка беспрепятственно зашел в помещение и забрал технику, которую затем продал. Полицейским удалось найти похищенное, его передадут хозяйке позднее.



В преступлении мужчина признался, ему грозит до 6 лет тюрьмы. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде.





Артём Ежаков



