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8:18, 2 августа 2021 года Орловская РТРС отметит 20-летний юбилей с момента основания Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) создана по указу президента 13 августа 2001 года.





РТРС, как и её орловский филиал, отметит 20-летие с момента основания. 13 августа 2001 года президент подписал указ о ее создании.



В орловском подразделении сейчас трудятся 79 человек. Цифровая телесеть из 30 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99,97% жителей региона, в том числе – региональными блоками ГТРК «Орел» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».



В 2010-е годы РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть. В планах на ближайшие четыре года – установить более двух тысяч базовых станций LTE для обеспечения беспроводного доступа социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.





Артём Ежаков



