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9:21, 2 августа 2021 года Мемориальному комплексу, посвящённому 400-летию основания Орла, исполнится 55 лет Автор монумента на стрелке Оки и Орлика – Александр Бурганов – скульптор с мировым именем. В интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Юрию Левину он рассказал о том, как создавался мемориальный комплекс.







Пятьдесят пять лет назад в Орле возвели мемориальный комплекс, посвященный 400-летию основания города. Стела и скульптурная группа, ставшие его своеобразным символом, были установлены на стрелке при слиянии Орлика с Окой, там, где во времена Ивана Грозного построили деревянную крепость.



Автор монумента на стрелке Оки и Орлика – Александр Бурганов – скульптор с мировым именем. Монументальные ансамбли мастера сегодня определяют центры и пространственные структуры многих городов нашей страны. Его скульптуры установлены в Москве и Ижевске, Воронеже и Калуге, Вашингтоне и Брюсселе. «Бургановская школа композиции» – влиятельное направление отечественного монументального искусства. Творческая мастерская Бурганова в Москве имеет статус государственного музея. Однако скульптор с мировым именем никогда не забывал, что первый его памятник появился в Орле.

Александр Бурганов: «Это был первый опыт выхода на широкую дорогу творчества. Памятник первому салюту, ведь это песня – песня и солдатам, и горожанам. Я очень дорожу этим памятником. Я помню, как мы подняли памятник на стреле подъёмного крана, и он поплыл в воздухе как птица, пока не опустился на гранитный постамент. Незабываемое зрелище. Скульптура запечатлевала подвиг – порыв солдат идущих в атаку и вознесённый над ними образ победы – юной женской фигуры. Первый памятник – самый дорогой».

Ещё два проекта Бурганова были реализованы в Орле - памятник комсомольцам Орловщины (он находится в сквере Комсомольцев, напротив главного корпуса ОГУ) и памятник героям Гражданской войны, известный как «Каховка» (расположен на северной стороне Тургеневского моста через реку Орлик).

Интервью с народным художником России, действительным членом Российской академии художеств, лауреатом Государственной премии СССР, доктором искусствоведения, профессором Строгановской Академии Александром Николаевичем Бургановым выйдет в эфир на «Радио России. Орёл» 4 августа в 7:20.



Фото с официального сайта «Дом Бурганова»





Орловское Информбюро



