Пятеро орловцев накануне скончались от COVID-19

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11:44, 31 июля 2021 года
Пятеро орловцев накануне скончались от COVID-19В стране обнародовали данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 31 июля
, за последние сутки в Орловской области выявлено 83
случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 174
).
Накануне выписан 71 орловец (всего – 37 902). От последствий болезни скончалось 843 жителя региона (+5 летальных исходов за минувшие сутки).
Суточная заболеваемость в России – 23 807 (всего – 6 265 873), число выздоровевших – 19 771 (всего – 5 608 619). Общее число летальных исходов – 158 563 (+792 случая за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков