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11:44, 31 июля 2021 года Пятеро орловцев накануне скончались от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





31 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 174).

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской областислучая заболевания коронавирусной инфекцией (). Накануне выписан 71 орловец (всего – 37 902). От последствий болезни скончалось 843 жителя региона (+5 летальных исходов за минувшие сутки).

Суточная заболеваемость в России – 23 807 (всего – 6 265 873), число выздоровевших – 19 771 (всего – 5 608 619). Общее число летальных исходов – 158 563 (+792 случая за сутки).

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



