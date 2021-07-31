В Орле приняли парк Победы

О завершении одного из этапов благоустройства заявил в социальных сетях мэр областного центра Юрий Парахин. Торжественное открытие парка состоится 5 августа в 18 часов.



30 июля в Орле состоялась успешная приемка парка Победы, – заявил в сетевых аккаунтах мэр Парахин. Для горожан здесь созданы все условия – детские зоны, комната матери и ребенка, пешеходные зоны с местами отдыха для любителей неспешного променада и спортивные объекты для активных орловцев – включая площадку для экстрима, велодорожки и территорию воркаута.

Чтобы ни у кого не возникло соблазна сломать что-нибудь, за территорией следят видеокамеры.

Градоначальник подчеркивает – благоустроена лишь половина парка, а это 18 гектаров из 36. «Следующий этап — благоустройство территорий ближе к Дворянскому гнезду и берег Орлика», – заявил мэр.



Торжественное открытие парка запланировано на 18:00 пятого августа, но орловцы смогут свободно зайти сюда уже в 16:00.

