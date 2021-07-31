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17:20, 31 июля 2021 года 288 соцобъектов Орловщины подключено к интернету в 2021 году Работа в этом направлении продолжается.







С начала текущего года в Орловской области провели интернет в 288 социально значимых объектов, – сообщили в региональном правительстве. Доступ к «всемирной паутине» получили 175 фельдшерско-акушерских пунктов, 68 образовательных организаций, 29 органов местного самоуправления, 14 библиотек и 2 пожарные части. Работа в этом направлении продолжается. Например, для проведения интернета в судебные участки мировых судей выделено 1,08 млн рублей, а на создание здесь безопасного межведомственного электронного взаимодействия предусмотрено 9,67 млн рублей.





Артём Ежаков



