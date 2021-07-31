Пункты вакцинации продолжат работу в районах Орла на следующей неделе

Привиться от коронавируса без предварительной записи могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Администрация областного центра извещает о работе мобильных кабинетов вакцинации на предстоящей неделе с 2 по 8 августа.

С понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут принимать граждан рядом с торговыми центрами, магазинами и другими социальными объектами. Привиться можно без предварительной записи в порядке живой очереди.