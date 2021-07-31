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16:38, 31 июля 2021 года

Пункты вакцинации продолжат работу в районах Орла на следующей неделе

Привиться от коронавируса без предварительной записи могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.


Администрация областного центра извещает о работе мобильных кабинетов вакцинации на предстоящей неделе с 2 по 8 августа.
 
С понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут принимать граждан рядом с торговыми центрами, магазинами и другими социальными объектами.  Привиться можно без предварительной записи в порядке живой очереди.
 
Адреса и время работы мобильных пунктов вакцинации в Орле:

  • 2 августа (понедельник) с 12:00 до 19:00. Ул. Автовокзальная, д. 1, ул. Металлургов, д. 17 к.1 (ТЦ «Европа»);
  • 3 августа (вторник) с 12:00 до 19:00. Ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»);
  • 4 августа (среда) с 12:00 до 19:00. Карачевское шоссе, д. 74 (ТЦ «Линия»), ул. Кузнецова, д. 6а (м-н «Каравай»);
  • 5 августа (четверг) с 12:00 до 19:00. Наугорское шоссе, д. 76 (ТЦ «Европа»), ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);
  • 6 августа (пятница) с 12:00 до 19:00. Ул. Октябрьская, д. 122 (м-н «Перекрёсток»), ул. Привокзальная, д. 8 (ДК Железнодорожников);
  • 7 августа (суббота) с 9:00 до 16:00. Ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»);
  • 8 августа (воскресенье) с 9:00 до 16:00. Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа»), ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»). 
 
Горожан просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
 


 



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