Главная » Новости



15:10, 31 июля 2021 года В Орловскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.





В последний день июля в Орёл было доставлено 7800 доз вакцины «Спутник Лайт». Сегодня препарат распределят по пунктам вакцинации.



Спутник Лайт (Sputnik Lite) — облегчённый вариант российской вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы препарата. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина от коронавируса Sputnik Lite зарегистрирована Министерством здравоохранения России 29 марта 2021 года.



Фото из аккаунта Андрея Клычкова в Instagram





Орловское Информбюро



