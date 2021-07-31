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15:42, 31 июля 2021 года В воскресенье в Орле будет жарко и без дождей Воздух прогреется до 34 градусов.





По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Орле и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +12°С..+17°С,

+12°С..+17°С, днем +29°С..+34°С.





Орловское Информбюро



