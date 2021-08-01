Вчера от COVID-19 скончались четверо орловцев

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11:31, 1 августа 2021 года
Вчера от COVID-19 скончались четверо орловцевВ стране обнародовали данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 1 августа
, за последние сутки в Орловской области выявлено 80
случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 254
).
Накануне выписано 65 орловцев (всего – 37 967). От последствий болезни скончалось 847 жителей региона (+4 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 22 804 (всего – 6 288 677), число выздоровевших – 17 271 (всего – 5 625 890). Общее число летальных исходов – 159 352 (+789 случаев за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков