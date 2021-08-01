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11:31, 1 августа 2021 года Вчера от COVID-19 скончались четверо орловцев В стране обнародовали данные о распространении болезни.





1 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 254). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев заболевания коронавирусной инфекцией (). Накануне выписано 65 орловцев (всего – 37 967). От последствий болезни скончалось 847 жителей региона (+4 летальных исхода). Суточная заболеваемость в России – 22 804 (всего – 6 288 677), число выздоровевших – 17 271 (всего – 5 625 890). Общее число летальных исходов – 159 352 (+789 случаев за сутки). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



