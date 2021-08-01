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12:01, 1 августа 2021 года

«Тургеневский дуб» стал «Российским деревом года»

Орловцы смогли обеспечить знаменитому земляку комфортное преимущество.


Подведены итоги конкурса «Всероссийское дерево года – 2021». Главным деревом страны стал «Тургеневский дуб» в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». С отрывом в 1 486 голосов дуб обогнал ставропольскую «Шаляпинскую ель». Брянский «Ясень-великан», долгое время шедший вплотную к орловскому дереву, в итоге стал третьим, проиграв 4 392 голоса. 
 
Теперь легендарный дуб представит Россию в конкурсе «Европейское дерево года – 2022» и получит сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес». Новое соревнование начнется 1 февраля 2022 года.
 
В сентябре прошлого года специалисты Центра древесных экспертиз выяснили, что дубу – 197 лет. Возле усадьбы Тургенева он посажен в возрасте от 5 до 15 лет (между 1828 и 1838 годами). Самому писателю было тогда от 10 до 20 лет.


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Артём Ежаков
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