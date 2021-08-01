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12:37, 1 августа 2021 года

Орловские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

В регионе разгорается уборочная кампания.


В Орловской области собран первый миллион тонн зерна в текущей уборочной кампании, – сообщает региональный информационный портал. По последним данным, уже собрано 30% зерновых посевов (235 из 787 тыс. га), намолочено 1 003 тыс. тонн, а урожайность составляет 42,7 ц/га (урожайность по озимым 43,7 ц/га, по яровым – 39,3 ц/га).
 
В лидерах по наибольшему намолоту оказались ливенские аграрии – 115 тыс. тонн, покровские труженики – 98 тыс. тонн, колпнянские  – 92,6 тыс. тонн.
 
Со значимым достижением аграриев поздравил губернатор.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Первый миллион тонн зерна в копилке нового урожая Орловщины! На полях области продолжается уборочная страда. Активными темпами идёт уборка зерновых и зернобобовых культур. И вот намолот достиг отметки в один миллион тонн. Все имеющиеся ресурсы, необходимые для успешного проведения полевых работ, мобилизованы. Благодарю наших аграриев за самоотверженный и очень ответственный труд!».



Артём Ежаков
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