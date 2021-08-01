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17:21, 1 августа 2021 года В Орле вынесут приговор за мошенничество с зерном на 50 миллионов рублей Двоих подсудимых подозревают в хищении денег у иностранных бизнесменов в особо крупном размере.





Северный районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, – сообщили в прокуратуре.



К десяти годам тюрьмы могут быть приговорены директор ООО «ЗерА» и его заместитель. Следствие считает, что в декабре 2018-го и январе 2019 года подсудимые заключили контракты с иностранными предпринимателями на поставку продовольственной пшеницы, которые не собирались исполнять. Бизнесмены лишились более 50 миллионов рублей, отданных в качестве предоплаты.





Артём Ежаков



