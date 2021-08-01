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13:50, 1 августа 2021 года В Орёл доставили капсулу с землёй из Брестской крепости Землю из Белоруссии привезли участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала», посвящённого 80-летию обороны Брестской крепости и 50-летию открытия Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».





Автопробег стартовал 8 мая 2021 года от героической Брестской крепости. Позади уже 18 тысяч километров. Орёл – 22-й город воинской славы и доблести, который принял белорусских гостей. Впереди у участников пробега – ещё три города: Курск, Белгород и Новороссийск. Затем они вернутся в родной Брест, сообщили в пресс-службе администрации Орла.



Фото Участники автопробега почтили память воинов, которые сражались за свободу Орловщины. Капсула с землёй из Брестской крепости передана в Военно-исторический музей.Фото пресс-службы администрации Орла





Орловское Информбюро



