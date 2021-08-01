воскресенье 1.08.2021 16:13:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:26, 1 августа 2021 года

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Орле

В ближайшие сутки на Орловщине возможны дожди, грозы и усиление ветра. Днём по-прежнему будет жарко.


По прогнозу орловских синоптиков в ближайшие сутки в Орловской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер южный 7-12 м/с, при грозе местами до 15-18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
 
Температура воздуха:
 
  • ночью - +15°C…+20°C
  • днем - +29°C…+34°C.
В Орле - кратковременные дожди, температура воздуха ночью +16°C…+18°C, днем +31°C…+33°C.

Спасатели напоминают, в связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учётом погодных условий. Не оставляйте без присмотра своих детей. При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр.

Планируя свой отдых на природе, не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности. На территории Орловской области установлен Особый противопожарный режим, в условиях которого увеличены размеры административных штрафов за нарушение мер пожарной безопасности.
 



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.