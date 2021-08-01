Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Орле

В ближайшие сутки на Орловщине возможны дожди, грозы и усиление ветра. Днём по-прежнему будет жарко.

По прогнозу орловских синоптиков в ближайшие сутки в Орловской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер южный 7-12 м/с, при грозе местами до 15-18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Температура воздуха:

В Орле - кратковременные дожди, температура воздуха ночью +16°C…+18°C, днем +31°C…+33°C.



Планируя свой отдых на природе, не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности. На территории Орловской области установлен Особый противопожарный режим, в условиях которого увеличены размеры административных штрафов за нарушение мер пожарной безопасности.

Спасатели напоминают, в связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учётом погодных условий. Не оставляйте без присмотра своих детей. При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр.