В Орловском юридическом институте МВД России им. Лукьянова состоялся торжественный выпуск молодых специалистов

Дипломы о высшем профессиональном образовании получили 54 слушателя института.

Двадцать четыре лейтенанта, показавших блестящие знания и высокий уровень профессиональной подготовки, получили дипломы с отличием. Лейтенанты полиции Марина Бутвиловская и Виктория Макарова, были удостоены памятных золотых медалей, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В строй выпускников этого года встали молодые офицеры, представляющие 20 российских регионов, а также сотрудники, направленные на обучение из иностранных государств. Ряды защитников правопорядка пополнили представители семнадцати полицейских династий.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Орловской области