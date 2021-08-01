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15:27, 1 августа 2021 года В Орле проверили качество воздуха и воды в реках Атмосфера областного центра богата фенолом и диоксидом азота, сообщили в департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Вода признана «очень загрязненной».





Отчет составлен областным управлением экологического надзора и природопользования по данным наблюдений за первую половину 2021 года.

Было проведено 7980 наблюдений на четырех стационарных постах. Замеры производили сотрудники комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды (КЛМС) Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уровень загрязнения воздуха в Орле за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился по диоксиду азота — с 0,044 до 0,045 мг/м3. При этом понизился уровень загрязнения по оксиду углерода (с 1,9 до 1,6 мг/м3) и фенолу (с 0,006 до 0,005 мг/м3). По остальным примесям уровень загрязнения остался без изменений.

Степень загрязнения крупнейших орловских рек в этом году увеличилась. Сегодня вода оценивается как «очень загрязненная». Год назад она оценивалась специалистами как просто «загрязненная». В частности, река Ока в Орле за год из «загрязненной» превратилась в «очень загрязненную».







Орловское Информбюро



