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16:31, 1 августа 2021 года Орловская епархия раздаст школьную форму нуждающимся семьям Накануне учебного года отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии безвозмездно выдаёт нуждающимся семьям школьную форму для мальчиков и девочек.





Получить форму различных расцветок, размеров и фасонов можно на епархиальном складе гуманитарной помощи матери и ребёнку, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Нуждающихся ждут по адресу: г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 27 , в храме Смоленской иконы Божией Матери по будням по окончании утреннего богослужения (около 10 часов утра). Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии





Орловское Информбюро



