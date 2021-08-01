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16:31, 1 августа 2021 года

Орловская епархия раздаст школьную форму нуждающимся семьям

Накануне учебного года отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии безвозмездно выдаёт нуждающимся семьям школьную форму для мальчиков и девочек.


Получить форму различных расцветок, размеров и фасонов можно на епархиальном складе гуманитарной помощи матери и ребёнку, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Нуждающихся ждут по адресу: г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 27, в храме Смоленской иконы Божией Матери по будням по окончании утреннего богослужения (около 10 часов утра).
 
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии



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