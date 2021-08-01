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18:20, 1 августа 2021 года В Орле на День города в аэропорту «Южный» запланирована насыщенная праздничная программа О торжественных мероприятиях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.





В Орле 5 августа в аэропорту «Южный» в 909-м квартале запланирована большая праздничная программа в рамках Дня города. О ней рассказал в сетевых аккаунтах Юрий Парахин.



Площадка начнет работу в 18:00, и через полчаса на ней начнутся показательные выступления парашютистов. В 19:30 свои умения покажут мотоциклисты и профессионалы силового экстрима, а также завершат пролет воздушные шары. В 21:45 в аэропорту состоится фаер-шоу, а через 15 минут небо озарится праздничным салютом.





Артём Ежаков



