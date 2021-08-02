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10:13, 2 августа 2021 года В реке Зуше под Мценском утонула девушка Трагедия развернулась близ деревни Ядрино.





Вчера, 1 августа, возле деревни Ядрино в Мценском районе Орловской области утонула девушка, – сообщили в областном МЧС. Погибшая купалась в реке Зуше в необорудованном для плавания месте. Очевидцы заметили, что она начала тонуть, и вызвали спасателей. Они смогли самостоятельно достать девушку из воды, но, к сожалению, прибывшие медики констатировали ее смерть.



В этот же день трагедия едва не повторилась в Орле – в неподготовленном для водного отдыха месте на Силикатном пруду чуть не погиб мужчина, но очевидец смог спасти тонущего. От госпитализации человек отказался.



В связи с этим МЧС напоминает об основных правилах безопасности: пристально наблюдать за купанием детей, даже если вы отдыхаете на разрешенном для водного отдыха водоеме, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных для плавания местах.





Артём Ежаков



