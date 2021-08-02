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10:29, 2 августа 2021 года Сегодня – День Воздушно-десантных войск Всех причастных к «Войскам дяди Васи» поздравляет правительство Орловской области.





Второго августа в стране традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. «Войскам дяди Васи» исполняется 91 год. Свои поздравления действующим бойцам и ветеранам передает правительство Орловской области.

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

За свою почти столетнюю историю десантные войска тысячи раз показывали пример стойкости духа, верности боевому братству, истинное мужество, любовь к Отчизне.



Сегодня вы стоите на страже национальных интересов России, защищаете наш спокойный сон, укрепляете обороноспособность страны.



Недаром именно вы – бойцы «крылатой пехоты» - считаетесь элитой вооруженных сил нашего государства.



Благодарим вас за высокий профессионализм, преданное служение народу, готовность жертвовать собой, защищая тех, кто нуждается в помощи!



Искренне желаем благополучия, семейного счастья, безоблачных дней и крепкого здоровья! Правительство Орловской области



История воздушного десанта берет начало в конце 1920-х годов прошлого века. В апреле 1929 года у осажденного поселка Гарм на нескольких самолётах была высажена группа красноармейцев. При поддержке местных жителей они разгромили отряд басмачей. Однако день ВДВ отмечается 2 августа. В 1930 году в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек.





Артём Ежаков



