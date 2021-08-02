Сегодня – День Воздушно-десантных войск

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
За свою почти столетнюю историю десантные войска тысячи раз показывали пример стойкости духа, верности боевому братству, истинное мужество, любовь к Отчизне.
Сегодня вы стоите на страже национальных интересов России, защищаете наш спокойный сон, укрепляете обороноспособность страны.
Недаром именно вы – бойцы «крылатой пехоты» - считаетесь элитой вооруженных сил нашего государства.
Благодарим вас за высокий профессионализм, преданное служение народу, готовность жертвовать собой, защищая тех, кто нуждается в помощи!
Искренне желаем благополучия, семейного счастья, безоблачных дней и крепкого здоровья!